Доверчивую жительницу Балаклейщины оставили без мобильного телефона

У жительницы Балаклейского района области на улице неизвестный обманным путем похитил мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в полицию обратилась 48-летняя жительница поселка Савинцы и сообщила, что малознакомый мужчина попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Женщина дала его незнакомцу. Однако вместо звонка злоумышленник завладел гаджетом и скрылся.

Полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 21-летний житель села Морозовка. Вещественное доказательство – телефон - изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 3 лет ограничения свободы.