Дожди, шквалы и град. Непогода, испытавшая на прочность Европу, пришла в Украину

Из-за сильных проливных дождей серьезно пострадала Германия, в частности Берлин, где за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Сильный ливень с ураганным ветром, обрушившиеся на Тбилиси, также доставил немало проблем жителям грузинской столицы, и еще нескольких регионов. Первые этажи многих домов и дороги оказались затоплены. Накануне, непогода добралась и до западной Украины: Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей. Там из-за разгулявшейся стихии погибли четыре человека, еще несколько получили травмы. Так, в Волынской области молния убила двух подростков, а на Львовщине 9-летнюю девочку и ее отца. Также были обесточены сотни населенных пунктов. С последствиями шторма до сих пор борются спасатели и местные власти. А сегодня ночью метеорологи прогнозируют ухудшение погоды и на Харьковщине.

Евгения Ляшенко, зав. отд. метеопрогнозов харьковского Гидрометцентра

В Харькове ожидается завтра 32-34 градуса на фоне этих высоких температур, мы сегодня ночью и завтра уже ближе к вечеру ожидаем сложные условия погоды. В чем они будут состоять. Это мы ожидаем осади, ожидаем грозы, повсеместно практически, т.е. в городе Харькове. Мы ожидаем шквал и порывы ветра 17-22 метра в секунду и естественно тоже местами град, т.е. вот такой неустойчивый характер погоды ожидается.

Непогода заденет и ряд населенных пунктов в северо-западной части Харьковщины, поэтому спасатели рекомендуют хорошенько подумать, прежде чем выезжать на выходных, на природу. Ведь только в прошлом году сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям от грозовых разрядов в области, погибли 10 человек.

Игорь Лупадин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Если вас уже на открытой территории застала необходимо найти какое-нибудь углубление: ложбинку или овражек где вы можете лечь. Нельзя ложиться полностью. Нужно просто согнуться и находиться в таком, сгруппироваться, находиться в таком положении, но, ни в коем случае, не увеличивать объем, вот именно площадь попадания молнии. Ну и если вы находиться с друзьями или семьей это обязательно.

Еще одна довольно распространенная ошибка - прятаться от дождя под деревом. Таким образом, люди только подвергают себя риску еще больше, говорит Игорь Лупандин, ведь, как правило, молния бьет в самую высокую точку. А горожане добавляют еще несколько параметров в алгоритм поведения при разгуле стихии - лучше держаться подальше не только от деревьев, но и от баннеров и старых зданий.

Константин, предприниматель

Ну, у нас состояние фасадов просто оставляет желать лучшего. Вы ж видите, как у нас справляются с обваливающимися фасадами. Там ставят какие-то сеточки, которые собственно не работают и не гарантируют ничего. То есть у нас о безопасности не сильно пекутся наши коммунальные службы. Я видел прецеденты разные когда отваливались куски штукатурки только чудом там не зацепило.

А помимо гроз и шквалистого ветра в предстоящие 5 дней синоптики обещают еще и постепенное снижение среднесуточной температуры до 24-х градусов.