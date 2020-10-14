"Драка или ДТП?" Подробности инцидента на Салтовке

Сегодня утром на Салтовском шоссе неизвестный автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. По информации свидетелей, сразу после ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшего доставили в больницу

Вера распространяет на Салтовке агитационные материалы рядом с местом, где произошел инцидент. Рассказывает, общалась с избирателями, как вдруг увидела на дороге окровавленного мужчину. На помощь пострадавшему бросились прохожие, они вообще сначала подумали, что мужчина мертв.

Вера

Мужчина тут лежал напротив нас. Так ноги с бордюра свесил, а он так лежал. Потом его посадили, у него лицо было в крови, видно с носа бежала кровь, потом он опять упал, а когда приехала “скорая”, его поставили. Я сказала милиционеру, что это какая-то черная машина, и она удрала. Уехал. Не остановился

Ярослав

Это было бесшумно абсолютно. Это произошло и он уехал. Сбивший скрылся с места происшествия

Люди говорят, после наезда на пешехода, водитель бросил пострадавшего с автомобиля, надавал пинков свидетелю, который мешал ему уехать с места аварии и в конце-концов уехал.

Генриетта, продавец

Он весь был, лицо было в крови. Он хотел вроде бы остановить эту машину, которая сбила

К медикам "скорой" сообщение о том, что на пешеходном переходе неизвестный автомобиль сбил мужчину поступило в 11-08. По словам директора "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктора Забашты пострадавший отделался ушибами мягких тканей и, вероятно, черепно-мозговой травмой. Также медики обнаружили у него хмельное опьянение.

Между тем в полиции позже сообщили, факта ДТП не было, правоохранители квалифицировали случившееся как конфликт между двумя пешеходами и водителем. Пострадавший от написания заявления отказался, претензий у него нет.