Драка со стрельбой в Занках: Ширяева отправили за решетку

14 сентября 2018 г. 22:32
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В Харькове суд арестовал экс-руководителя "Східного корпуса" Олега Ширяева, задержание которого ранее анонсировал министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга в Киеве после событий на территории элеватора в Харьковской области.

11 сентября в селе Занки произошла драка со стрельбой, тогда неизвестные пытались попасть на территорию зернохранилища. Пострадали 8 человек.

Правоохранители задержали 22 молодчиков и, затем, также Олега Ширяева.

Сегодня Киевский районный суд Харькова принял решение взять Ширяева под стражу до 10 ноября без права внесения залога.

Ширяева подозревают в совершении преступлений по 3 статьям - «Хулиганство», «Участие в массовых беспорядках, сопровождавшееся повреждением имущества и захватом здания», а также «Умышленное повреждение имущества парвоохранителя».

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