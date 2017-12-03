Древнейшее в истории грузинское вино попало в книгу рекордов Гиннеса

Грузинское вино попало в книгу рекордов Гиннеса как древнейшее в истории.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте издания.

Об открытии стало известно во время археологических раскопок в двух древних грузинских поселениях в 50 километрах от Тбилиси.

Там были обнаружены древние глиняные сосуды, химический анализ которых показал, что в них хранилось вино. Поселения относятся к периоду примерно 6000-5800 лет до н. е.

Ранее ученые нашли доказательства, что виноделием на территории этой страны занимались более 8000 лет назад.

До этого считалось, что виноделие пошло из Ирана в 5400-5000 годах до н.э.