Друг и защитник для школьника. В Харькове появятся школьные полицейские

Как преодолеть конфликт среди школьников, как помочь ученикам найти общий язык с родителями и учителями, каким бывает булинг чем отличается возрастная специфика учеников разного возраста.

Марина Кульбачина, инспектор по связи с общественностью г. Харькова

Це окремий проект відділу зв’язків з громадськістю який називається шкільний офіцер поліції, і це можливість надати дітям ті знання та зробити необхідну профілактику правопорушень та злочинів які ми можемо зробити як патрульні, що заступають на службу.

С начала нового учебного года школьные офицеры полиции уже работают в учебных заведениях Киева, Одессы, Ивано-Франковска и Львова. В Харьков на обучение приехали полицейские с нескольких регионов, среди которых Северодонецк, Днепр и Черновцы. Именно львовские Шоперы, такое народное название получили школьные полицейские, приехали поделиться опытом с коллегами. Ведь Харьков- следующий город Украины, где появятся такие полицейские.

Вера Процив, инспектор отдела связи с общественностью г. Львова

Особливість в тому, що шкільний офіцер поліції співробітник патрульної поліції стає шкільним офіцером, та буде на постійній основі присутній в навчальних закладах та буде проводити просвітницьку профілактичну роботу, буде наставником для учнів буде такою інформаційною допомогою для учителів та для батьків.

Шоперы утверждают что хотят стать в первую очередь не надзирателями а скорее наставниками для учеников, к которым можно будет обраться в сложной ситуации и получить совет или помощь .

Пастух Игорь капитан полиции г. Черновцы

Ми працюємо на перспективу, адже сьогодні ми вкладемо для наших дітей ту потрібну інформацію, що правильно переходити дорогу, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації нестандартних ситуаціях чи злочинці ломляться в будівлю і вони будуть знати алгоритм дій, то в майбутньому ці люди будуть будувати нашу державу і вона будить свідомою.

На днях 30 участников, которые прошли в Харькове курсы подготовки и получили сертификаты, уже смогут приступить к работе. Чтобы привлечь большое количество людей Нацполиция с помощью канадских коллег выпустила специальное пособие для полицейских, которые будут работать в школе.