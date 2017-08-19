ДТП на Крите: Автобус с туристами съехал с моста

Погиб водитель врезавшегося в автобус авто.

На острове Крит (Греция) произошло ДТП с участием туристического автобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого погиб водитель одной из машин.

Утром 19 августа автобус съехал с десятиметровой высоты с моста на старой национальной дороге возле Херсонеса, недалеко от Ираклиона.

Уточняется, что туристический автобус был бельгийским, за рулем находился иностранец, пассажиры также иностранцы. Многие избежали гибели лишь благодаря чуду, госпитализированы только двое туристов.

Также сообщается, что причиной падения автобуса стало то, что в него врезался на большой скорости автомобиль, двигавшийся во встречном направлении и обгонявший другие машины.

После столкновения автобус упал с моста. По данным издания, трое туристов получили легкие ранения и направлены для оказания помощи в больницу. Всего в автобусе было 30-35 туристов.

