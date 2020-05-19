ДТП на Московском проспекте с пострадавшими: полицейскому сообщили о подозрении

19 мая 2020 г. 18:44
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Харьковскому полицейскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по факту ДТП с несколькими пострадавшими, по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившие средней тяжести телесное повреждение и тяжелое телесное повреждение).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 21-летний сержант патрульной полиции, находясь вне службы, управляя автомобилем «Opel Tigra», в салоне которого были еще трое пассажиров (его коллег), ехал по Московскому проспекту со скоростью более 100 км / ч. Пытаясь проехать между двумя другими автомобилями, он столкнулся с одним из них. От удара автомобиль «ВАЗ 2104» столкнулся с грузовиком «Volvo FH12» с прицепом, который неподвижно стоял на крайней правой полосе.

«Opel Tigra» съехал с дорожного покрытия, ударился в бордюрный камень и, разрушив декоративную металлическую ограду, не менее двух раз перевернулся через крышу, в результате чего две женщины, находившиеся в авто, выпали с заднего сиденья через заднее ветровое стекло, при этом одна из них получила тяжкие телесные повреждения .

Кроме того, пострадал и водитель автомобиля «ВАЗ 2104» - он получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, отстранении полицейского от занимаемой должности и временном ограничении специальным правом управления транспортным средством.

Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

 

Видео: 

ДТП на Московському проспекті у Харкові: поліцейському повідомлено про підозру

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