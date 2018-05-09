ДТП на Новой Баварии: пострадали двое

Только маленькие кусочки битого стекла на асфальте напоминают об аварии, которая произошла здесь накануне. Для тихого двора, который находится рядом, это событие стало самым обсуждаемой за последние сутки. Здесь о происшествии знают почти все и дети, и взрослые.

Влад

Вчера, буквально, это было вечером, часов в восем. Ехал в сторону Холодной горы. Видел жигули первой модели…ну, по вероятности, что заезжала сюда в поворот, ехали с ДК Ильича и еще, по моему, Лада десятая модель – столкновение произошло. Потом. Так же видел полиця здесь уже стояла, разбирались, видимо

Авария произошла на Новой Баварии, на улице Китаенко. Дорогу не поделили ВАЗ 2101 и ВАЗ 21093. В аварии пострадали два пассажира «копейки». По предварительным данным, их доставили в больницу. Впрочем, прохожие уверяют - аварии здесь явление редкое. А вот у водителей совсем другая точка зрения.

Сергей

В месяц пару штук, вот бывает одна есть . Копейка вот со второстепенной выезжала, сюда в гараж, я так понял, девятка со стороны светофора ехала, фура ее тут пропускала, а он пошел, видно, на обгон и получилось столкновение. Ну, удар сильный был такой хороший, что пассажира скорая забирала отсюда видно или с ногой, или я не знаю

Мужчина называет очень неожиданную причину такого количества аварий. По его словам, эта второстепенная дорога долгое время была сплошь в ямах. И когда водители, наконец, дождались ремонта, то уж слишком обрадовались новому покрытию

Сергей

Ну, несуться сильно…видите, асфальт вот вроде бы положили и сей час все чуть-чуть притапливают, на обгон чуть-чуть идут сразу. Дорога нормальная – давай же ш газовать сразу

Комментариев по этому ДТП от полиции сегодня получить не удалось. Хотя, по словам очевидцев, на месте работала оперативно-следственная группа