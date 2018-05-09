ДТП на Новой Баварии: пострадали двое

09 мая 2018 г. 17:51
Автор: Светлана Еченина
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Только маленькие кусочки битого стекла на асфальте напоминают об аварии, которая произошла здесь накануне. Для тихого двора, который находится  рядом,  это событие стало самым обсуждаемой за последние сутки. Здесь о происшествии знают почти все и дети, и взрослые.

Влад

Вчера, буквально, это было вечером, часов в восем. Ехал в сторону Холодной горы. Видел жигули первой модели…ну, по вероятности, что заезжала сюда в поворот,  ехали с ДК Ильича и еще, по моему, Лада десятая модель – столкновение произошло. Потом. Так же видел полиця здесь уже стояла, разбирались, видимо

Авария произошла на Новой Баварии, на улице Китаенко. Дорогу не поделили ВАЗ 2101 и ВАЗ 21093. В аварии пострадали два пассажира «копейки». По предварительным данным, их доставили в больницу. Впрочем, прохожие уверяют - аварии здесь явление редкое. А вот у водителей совсем другая точка зрения.

Сергей

В месяц пару штук, вот бывает одна есть . Копейка вот со второстепенной выезжала, сюда в гараж, я так понял, девятка со стороны светофора ехала, фура ее тут пропускала, а он пошел, видно, на обгон и получилось столкновение. Ну, удар сильный был такой хороший, что пассажира  скорая забирала  отсюда видно или с ногой, или я не знаю

Мужчина называет очень неожиданную причину такого количества аварий. По его словам, эта второстепенная дорога долгое время была сплошь в ямах. И когда водители, наконец, дождались ремонта, то уж  слишком обрадовались новому покрытию

Сергей

Ну, несуться сильно…видите, асфальт вот вроде бы положили и сей час все чуть-чуть притапливают, на обгон чуть-чуть идут  сразу. Дорога нормальная – давай же ш газовать сразу

Комментариев по этому ДТП  от полиции сегодня получить не удалось. Хотя, по словам очевидцев, на месте работала оперативно-следственная группа

 

Видео: 

ДТП на Новой Баварии: пострадали двое - 09.05.2018

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