Пострадавшая в ДТП на проспекте Науки остается в крайне тяжелом состоянии. Почему больше всех страдают пешеходы

Состояние женщины, пострадавшей в ДТП на проспекте Науки, остается крайне тяжелым. Она до сих пор находится в реанимации.

Елена Полещук, зам.главного врача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи

Стан її оцінювався - як на момент госпіталізації, так і на теперішній час - вкрай важкий. Стабільний, але все ж таки вкрай важкий, вона має дуже важку ЧМТ та перелом кінцівок. Вона доставлена була в комі і зараз перебуває в комі, деякий час в неї продовжується штучна вентиляція легенів

10-летний мальчик, у которого врачи диагностировали переломы обеих нижних и верхних конечностей, был переведен в профильный детский стационар в областной травматологической больнице.

Для него в соцсетях волонтеры просят неравнодушных о помощи. Ведь пока неизвестно, как долго продлится лечение. Отец мальчика - военнослужащий, участник АТО, мать имеет группу инвалидности, потому что страдает редкой аутоиммунной болезнью.

Авария на проспекте Науки произошла 7 ноября. Водитель "Фольксвагена", пытаясь обогнать другую машину, на скорости вылетел на островок безопасности. В этот момент там стояли четыре пешехода. В больницу госпитализировали трех. Водителя задержали в тот же день. Полиция открыла уголовное производство.

Впоследствии для гражданина Египта Хэнди Али избрали меру пресечения - 2 месяца под стражей. Адвокат уже подал апелляцию.

Как оказалось это далеко не первое ДТП с участием Хэнди Али. За несколько лет правила дорожного движения он нарушал аж 26 раз.

Адвокат Дмитрий Марцонь говорит, вина за ДТП на проспекте Науки лежит не только на водителе” Фольксвагена”, а в некой мере и на государстве. Именно оно должно было сделать так, чтобы водитель, который стабильно игнорирует правила дорожного движения, чем подвергает опасности других, больше не сел за руль.

Дмитрий Марцонь, адвокат

Одна причина, чому ця людина ще сиділа за кермом, - це неефективні дії нашої влади, що в нас така система в законодавстві, яка дозволяє людині, яка 26 разів тільки зафіксованих правопорушень здійснила. Фактично, де вона є гостем в цій державі і вона все ще може сідати за кермо. Хоча би, якщо людина стільки разів порушує правила дорожнього руху, вона зобов'язана позбавлятися водійського посвідчення і не мати більше права сідати за кермо

Авария на проспекте Науки напоминает ДТП на Сумской, унесшее жизни шести человек, а еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Тогда виновникам аварии не удалось избежать наказания благодаря общественному резонансу. Так же и сейчас - благодаря этому резонансу иностранца взяли под стражу, говорят юристы.

Но так бывает не всегда. К примеру, водитель «евробляхи» студент из Марокко, который летом прошлого года на Пушкинской сбил девушку на пешеходном переходе, на следующий день вылетел из страны.

Куча вопросов у специалистов и к островкам безопасности, которые должны защищать человека. Они сделаны по советским стандартам и не рассчитаны на нынешнее движение транспорта.

Денис Журавель, юрист Харьковского автоклуба

Я вважаю, що цими питаннями має займатися саме міська влада. Тому що закони і ДСТУ приймаються на рівні Кабміну або на рівні ВР, але ж навіть маючи той інструментарій, який є у місцевих органів влади, необхідно його як найефективніше використовувати. А насправді ми бачимо навіть небажання міської влади ці питання вирішувати. Можна взяти лише трамвайну зупинку там, де сталася жахлива ДТП з Полтавцем. Це трапилось більше, ніж 10 років тому, а зупинка трамвая досі не обладнана належним чином

С момента ДТП на Сумской прошло три года, говорит Журавель, и даже после многочисленных обращений власть не установила на улице Сумской специальные столбики, которые охраняли бы людей на пешеходных дорожках. Аргументируя это тем, что они там не предусмотрены стандартами. А именно эти сооружения, говорят эксперты, не давали бы машине ехать просто на людей или хотя бы минимизировали последствия.