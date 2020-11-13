ДТП на проспекте Науки: в деле появился новый свидетель

В уголовном деле по факту ДТП на проспекте Науки в Харькове появился новый свидетель, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полиции отметили, что обработка записей с камер видеонаблюдения расположенных на перекрестке, где произошла авария, помогла следователям более детально воссоздать обстоятельства возникновения аварии.

Как рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Александр Умников, при работе с видеозаписями выяснилось, что одновременно с автомобилем задержанного, который передвигался по проспекту Науки в направлении улицы Бакулина, в средней полосе движения следовал автомобиль «Volkswagen Jetta».

На перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина водитель начал совершать маневр налево в левую полосу движения, где ехал «Volkswagen Passat», после чего и произошла авария.

В настоящее время следователи установили водитель автомобиля «Volkswagen Jetta». Это харьковчанин 1998 года рождения. Он допрошен в данном уголовном производстве в качестве свидетеля. Сейчас его автомобиль изъят, осмотрен и помещен на специальную площадку полиции.

«Установить факт, причастен ли водитель автомобиля «VolkswagenJetta» к указанной аварии, возможно лишь после проведения следователями соответствующих следственных действий, а также экспертных исследований (комплексной автотехнической и фоноскопической экспертиз)». – пояснили в полиции.

Напомним, 7 ноября около 16:00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической в ​​Харькове 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Трое пострадавших, среди которых 10-летний мальчик, были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

9 ноября Киевский районный суд арестовал подозреваемого с правом внесения залога в размере 10510000 гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Арестованному водителю "Volkswagen" грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.