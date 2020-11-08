ДТП на проспекте Науки: в горсовете рассказали о состоянии пострадавших

Пострадавшая в ДТП на проспекте Науки женщина находится в коме в 4-й больнице скорой и неотложной помощи. Жизни пострадавшего десятилетнего мальчика ничего не угрожает.

Об этом сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«Уже почти сутки на связи с четвертой неотложкой. Наделал горя этот «гонщик», конечно.

По состоянию на сейчас, одна из пострадавших с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой в коме на ИВЛ - врачи от нее не отходят. Мальчик - с множественными переломами рук, ног и другими, но жизни его ничего не угрожает. Остальные пострадавшие – дома», - написал он в Фейсбук.

По его информации, оба пациента "четверки" обеспечены лекарствами и всем необходимым и будут обеспечены впредь. Медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Врачебный контроль за их состоянием круглосуточный.

Также Терехов сообщил, что задержанному завтра суд изберет меру пресечения.

«Очень важно, чтобы суд завтра принял верное решение по виновнику трагедии, которое не дало бы ему возможности уйти от наказания, не позволило сбежать домой, например. Это очень важно», - добавил он.

Напомним, накануне вечером на проспекте Науки водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и сбил нескольких человек, стоявших на островке безопасности на пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадали три человека - 48-летинй мужчина, 10-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет.

За совершение ДТП правоохранители задержали 22-летнего грижданина Йемена, который является студентом одного из харьковских вузов.

Ему уже сообщили в подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Также в полиции просят всех, кто видел и располагает информацией о данном ДТП, помочь расследованию.