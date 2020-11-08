ДТП на проспекте Науки с тремя пострадавшими: в МВД рассказали о задержанном водителе

В Украине Министерству образования и Минцифры поручено в срок до 1 июня 2021 года запустить прозрачную электронную систему регистрации и получения разрешения на учёбу для иностранных студентов.

Об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.

По его словам, такая система позволила бы проверять в режиме онлайн факт их пребывания в Украине и требовать ВУЗов, принявших их на обучение, соблюдать стандарты качества образования.

В своем сообщении Геращенко пояснил, что это связано с ДТП с участием иностранца, произошедшим накануне вечером в Харькове на проспекте Науки, и в котором пострадали три человека.

«За рулём «Фольксваген Пассат», совершившим наезд на трёх пешеходов, стоявших на «островке безопасности» на проспекте Науки, был 23-летний гражданин Республики Йемен Хенди Али», - сообщил Геращенко.

По данным замминистра МВД, парень учится в одном из военных вузов Харькова.

«Этот «иностранный студент» в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учёбу в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба», - добавил он.

Он отметил также, что полиция и прокуратура будет настаивать на содержании гражданина Йемена под стражей на период досудебного следствия.

«Судить его будут не только за наезд на пешеходов, но и за хулиганство. Несколько месяцев назад этот иностранный «студент» напал на девушку и избил ее.

Ему было предъявлено подозрение по статье «хулиганство». Суд его отпустил под залог в 105 тысяч гривен», - добавил замглавы правоохранительного ведомства

По мнению Антона Геращенко, теперь такой вариант должен быть исключён.

«Очень надеюсь, что украинское правосудие оставит Хинди Али лет на 6 - 7 в Украине, с местом жительства в одной из исправительно-трудовых колоний строгого режима!», - отметил он.

Напомним, задержанному за совершение ДТП с пострадавшими на проспекте Науки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Также в полиции просят всех, кто видел и располагает информацией о данном ДТП, помочь расследованию.