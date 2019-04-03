ДТП на Сумской: автошколу, где училась Зайцева могут лишить лицензии

Расследование относительно работы автошколы и получения прав Еленой Зайцевой правоохранители начали через два месяца после страшной аварии произошедшей в октябре 17-го года. Тогда "Лексус" после столкновения с автомобилем "Фольксваген Туарег" выбросило на тротуар, где стояли пешеходы. 6 человек погибло, еще столько же получили травмы. В ходе расследования правоохранители установили, что в автошколе "закрывали глаза" на прогулы Зайцевой. У нее есть 5 пропусков занятий. Кроме того, было указано, что она присутствовала на уроке 9 октября 2015, что противоречит справке от Государственной пограничной службы Украины, в которой указано, что в этот период она находилась за границей. Все выводы харьковские полицейские направили в Главный сервисный центр МВД.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области:

Виявлено безліч порушень. Це замість 4 учбових класів – один. Порушення ведення документації. Також відсутність доказана Зайцевої на заняттях. в певні дні. За підсумками перевірки ми призупинили діяльність автошколи. І направили подання про скасування ліцензій.

На данный момент в школе, где училась водитель-участница страшного ДТП занятия не проводятся. Журналистам здесь не рады.

Заказали? Чтобы взять, растоптать все? Вы прогуливали, когда вы занимались в университете? Что вы на меня смотрите, вы прогуливали? Почему не посадили ректора и проректора?

Женщина, которая представляется директором, но отказывается называть имя и фамилию, говорит с момента окончания обучения Елены Зайцевой, руководство изменилось. Подчеркивает - работники автошколы уволены и дирекция готовится к закрытию.



Ну ничего здесь нет! Вы все разрушили, здесь ничего нет, просто ничего нет. Вот мы берем все, выбрасываем документы, все люди уволены. Вам нравится все, что я сказала? Все, до свидания. Хватит зарабатывать деньги на чужом горе!

Вопрос о лишении автошколы лицензии в Главном сервисном центре МВД Украины должны рассмотреть уже 4 апреля. На эту дату назначено заседание комиссии.