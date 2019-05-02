ДТП на Сумской: дело в отношении экспертов закрыто - полиция

По словам адвоката Геннадия Дронова - одного из участников ДТП на Сумской, Сергея Перепелицы, заявление в полицию было написано в связи с тем, что по мнению защитников Дронова, во время судебного разибрательства появились вопросы относительно ошибок и опечаток в результатах экспертиз. Перепелица отметил, что у них вызвали множество сомнений исследования, которые касаются границ перекрестка, скорости "Лексуса" управляемым Аленой Зайцевой и других данных.