ДТП на Сумской: дело в отношении экспертов закрыто - полиция

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, обращение адвоката появилось еще в конце января. Согласно решению суда информацию внесли в ЕРДР 2 апреля. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Расследование проводил Холодногорский отдел полиции. Однако 26 апреля дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
По словам адвоката Геннадия Дронова - одного из участников ДТП на Сумской, Сергея Перепелицы, заявление в полицию было написано в связи с тем, что по мнению защитников Дронова, во время судебного разибрательства появились вопросы относительно ошибок и опечаток в результатах экспертиз. Перепелица отметил, что у них вызвали множество сомнений исследования, которые касаются границ перекрестка, скорости "Лексуса" управляемым Аленой Зайцевой и других данных.