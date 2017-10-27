ДТП на Сумской. Сегодня попрощались с Дианой Берченко

Игорь Берченко показывает фото младшей дочери. Здесь Диана на свадьбе своей сестры Оксаны. Девочка счастлива рядом со своим женихом. Расписаться они планировали в следующем году.

Это Юрочка и Диана. Вот у них должна была быть свадьба в сентябре.

Игорь недавно похоронил своего зятя. Муж Оксаны Берченко мгновенно погиб под колесами Лексуса 18 октября. Теперь хоронит одну из своих дочерей. Диана Берченко была среди шести пострадавших в ДТП на Сумской. Состояние девушки врачи изначально считали крайне тяжелым. За ее жизнь боролись почти неделю. Но организм девушки не выдержал. Она умерла накануне утром. Хоронили Диану Берченко на одном из харьковских кладбищ. Девушка была одета в белое свадебное платье и фату, ведь замуж она выйти так и не успела. Венки, цветы, фотография погибшей - попрощаться с ней пришли друзья, однокурсники, коллеги по работе.

Лера Костенко, коллега по работе:

Всегда такая на позитиве, всегда помогала, всегда поддерживала, она была очень светлым и добрым человеком – такой я ее и запомнила.

Настя Алексеева, коллега по работе:

Если все останется безнаказанным, очень рано выдаются права на самом деле, она очень молодая, ей, наверное, было весело, было, если бы так не закончилось. - Вы боитесь, что ее могут не наказать? – Конечно, боимся. - Какое наказание вы хотите? - По максимуму, она все-таки унесла 6 жизней.

Диана работала бизнес-тренером, готовила персонал. В последнее время жила в Днепре. В Харьков приезжала повидаться с семьей. Диана была неразлучна со своей старшей сестрой. Оксана Берченко сейчас в больнице неотложной помощи. Девушка понемногу оправляется от полученных травм. За ее состоянием круглосуточно следят врачи. Оксана постоянно спрашивает о муже и сестре. Но об утрате родные ничего ей не говорят. От компенсации, которую предложили родители Елена Зайцевой через адвокатов, Берченко отказались.

Игорь Берченко, отец Дианы и Оксаны Берченко:

Зачем мне компенсация, что мне за эту компенсацию, туфельки, что ли купить с кроссовками? Или может Сашеньку вернуть? Какая компенсация, когда я должен сказать Оксаночке, что Саши нет, Дианочки нет. Какая компенсация.

Вместо празднования 20-летия Анастасии Сокол, это еще одна жертва кровавого ДТП, ее бабушка вынуждена была устроить поминки по случаю 9 дней с момента его гибели. Девушку и ее маму Алу похоронили в субботу 21 октября. Бабушка погибших также отказалась принять деньги от матери Елены Зайцевой.