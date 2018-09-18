ДТП на Сумской: сына нарколога Федирко судят за "махинации" с анализами

Нарколог Елена Федирко, которая осматривала Алену Зайцеву после страшного ДТП на Сумской причастна к еще одному уголовному делу. Об этом на своей странице сообщила журналистка Татьяна Доцяк в социальной сети Facebook.

Сына Федирко обвиняют в том, что он требовал и получил взятку с мужчины, чтобы "решить" вопрос с наркологом, которым оказалась его мать, сказано в сообщении. У мужчины якобы был найден канабис, а Федирко позвонил ему и сообщил, что за 4700 гривен наркотики "исчезнут". Сын ключевого свидетеля по делу о ДТП на Сумской был задержан при получении последнего транша, утверждает следствие. Слушает дело Киевский районный суд, в следующий раз — в октябре.

Кроме того, сын Федирко попадался пьяным за рулем, однако штраф оплатил, говорится в сообщении.

Информация о делах, в которых фигурирует имя сына нарколога Федирко размещена в Едином реестре судебных решений.