ДТП на Сумской: сына нарколога Федирко судят за "махинации" с анализами

18 сентября 2018 г. 16:31
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Нарколог Елена Федирко, которая осматривала Алену Зайцеву после страшного ДТП на Сумской причастна к еще одному уголовному делу. Об этом на своей странице сообщила журналистка Татьяна Доцяк в социальной сети Facebook.

Сына Федирко обвиняют в том, что он требовал и получил взятку с мужчины, чтобы "решить" вопрос с наркологом, которым оказалась его мать, сказано в сообщении. У мужчины якобы был найден канабис, а Федирко позвонил ему и сообщил, что за 4700 гривен наркотики "исчезнут". Сын ключевого свидетеля по делу о ДТП на Сумской был задержан при получении последнего транша, утверждает следствие. Слушает дело Киевский районный суд, в следующий раз — в октябре.

Кроме того, сын Федирко попадался пьяным за рулем, однако штраф оплатил, говорится в сообщении.

Информация о делах, в которых фигурирует имя сына нарколога Федирко размещена в Едином реестре судебных решений. 

 

 

 

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