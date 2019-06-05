ДТП на Сумской: уголовное дело против экспертов закрыто

05 июня 2019 г. 17:10
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В выводах комплексной фоноскопической и судебной автотехнической экспертиз резонансного ДТП на улице Сумской не допущено нарушений требований действующего законодательства.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, органом предварительного расследования принято решение о закрытии данного уголовного производства.

Напомним, на основании заявления стороны защиты в судебном рассмотрении дела по ДТП на Сумской, по фактам предоставления, по мнению стороны защиты, заведомо ложных выводов  экспертиз, следственным управлением  харьковской полиции проводилось досудебное расследование по ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) УК Украины.

В рамках уголовного производства в качестве свидетелей допрошены все эксперты ХНИИСЭ, участвовавших в проведении экспертиз, установлены обстоятельства экспертных исследований и обоснования изложенных выводов, изучены нормативные акты, регламентирующие назначение и проведение судебных экспертиз и экспертных исследований. Установлено, что экспертами ХНИИСЭ при исследовании и формулировании выводов экспертиз аварии не допущено нарушений требований действующего законодательства. 

Копия постановления о прекращении уголовного производства направлена в прокуратуру Харьковской области для проверки обоснованности и законности принятого решения.
 

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