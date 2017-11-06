ДТП на Сумской: водителю Volkswagen Touareg сообщили о подозрении

Второму участнику ДТП на Сумской, водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких граждан". Об этом рассказал адвокат Геннадия Дронова, Сергей Перепелица.

О подозрении Дронову объявили в больнице. По словам адвоката водителя "Туарега" Сергея Перепелицы, меру пресечения его подзащитному будут избирать в Киевском районном суде. Также Перепелица отметил, что Дронов не собирается скрываться от следствия и считает нужным принимать участие в заседании по избранию меры пресечения, чтобы озвучить свою позицию.

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошла жуткая авария, столкнулись автомобили Lexus Volkswagen Touareg. В результате ДТП на месте погибли 5 человек, еще одна девушка умерла в больнице. Одной из участниц аварии, водителю Lexus Елене Зайцевой вскоре объявили о подозрении, суд избрал для неё в качестве меры пресечения - содержание под стражей до 16 декабря.