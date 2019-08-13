ДТП на Сумской. Завтра рассмотрят апелляционные жалобы на приговор водителям

14 августа cостоится рассмотрение апелляционных жалоб на приговор относительно Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Коллегия судей будет рассматривать апелляционные жалобы Елены Зайцевой, ее адвоката Юлии Плетневой и адвоката Дронова, Сергея Перепелицы,на приговор Киевского райсуда Харькова.

Напомним, приговором Киевского райсуда от 26 февраля Дронов и Зайцева признаны виновными в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.286 УК Украины. Каждому из обвиняемых назначено наказание - 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Срок отбывания наказания Геннадию Дронову принято считать с 8 ноября 2017 года, а Елене Зайцевой - с 18 октября того же года.

Отметим, уголовное дело возбуждено по факту трагического ДТП, произошедшего 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и пер. Мечникова. Там столкнулись автомобили «Лексус» и «Фольксваген». В результате погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы.

Так, в апелляционный суд уголовное производство поступило в мае 2019 года. Завтрашнее заседание назначено на 11:00. Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов.