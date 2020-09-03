ДТП на улице Шевченко, Московском проспекте и площади Свободы. Подробности

Авария на улице Шевченко произошла около 9 утра. Участники ДТП рассказывают, водитель KIA притормозил недалеко от пешеходного перехода. Через мгновение в него врезался Renault, еще секунда - и ДТП стала тройной: в Renault въехал Hyundai. Затем к этой аварийной цепи присоединился Opel. Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители, водители подсчитывают убытки.

Денис, водитель авто "Opel":

Машины, ну, капот 1000 гривен, фары - полторы, радиатор... Ну, тысяч 5 насыпать сюда. Водитель, который отьехал, на КИА Рио был, решил излишнюю вежливость проявить и пропустить автомобиль, выезжающий отсюда. Резко остановился, нажал в пол тормоз на скорости где-то 60 км/час. Вследствие чего в него вьехал Рено трафик, резко передо мной врезалась Хюндай. И я влетел в Хюндай.

Сергей, водитель авто КИА:

Пускай посмотрят, пешеходы были реально, женщина с ребенком, которая аварию увидела, перебежала и убежала, мне скрывать нечего. Я увидел пешеходов, притормаживал, да машина выезжала, я притормозил чуть раньше. Ну, по-человечески, все, если бы пешеходы не шли, я бы не тормозил, ничего.

В аварии пострадал ребенок, находившийся в одном из авто, рассказывают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Девочку доставили в больницу.

Виктор Забашта, дир. Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

О 8:43 надійшов виклик за адресою: вулиця Шевченко, дорожньо-траснпортна пригода. Через 2 хвилини бригада була на місці події. З'ясувалося,що зіткнулося 4 автівки. Було оглянуто 10 учасників ДТП, одна дівчинка з діагнозом "тупа травма живота" шпиталізована до лікарні швидкої допомоги.

Еще одна авария с травмированными произошла утром на улице Морозова. Возле парка Артема сошел с рельсов трамвай, вагон врезался в электроопору и частично перекрыл проезжую часть. Двум людям, которые находились в трамвае, понадобилась помощь медиков.

Смертельное ДТП произошло в первой половине дня на Московском проспекте. Авто марки "Mitsubishi" влетело в электропору, от полученных травм на месте погиб 31-летний водитель машины. Смерть наступила еще до приезда кареты "скорой". А это - последствия аварии, в которой чудом удалось избежать жертв. Сообщение о ДТП на площади Свободы патрульные получили в ночь на 3 сентября. Предварительно - водитель Porsche не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение. Прибыв на место, патрульные водителя уже не нашли. Авто было эвакуировано на штрафплощадку. По словам патрульных, с начала недели количество аварий на дорогах области несколько возросло, существенно увеличился трафик. Руководители часто садятся за руль нетрезвыми и нарушают правила.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской обл.:

Виїхали на 91 ДТП, із яких 5 з потерпілими. Також виявили у 42 водіїв ознаки сп'яніння. Склали 1435 постанов за порушення ПДР. Ззагалом, досить велика кількість порушень саме швидкісного режиму на території міста Харкова. Швидкісний режим харківські патрульні вимірюють за допомогою приладів TruCam.

За превышение скорости предусмотрен штраф в несколько сотен гривен, а вот злостным любителям сесть за руль навеселе грозит не только штраф, но и лишение прав.