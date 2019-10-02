ДТП под Чугуевом с тремя погибшими: водителя будут судить

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 286 УК Украины в отношении 70-летнего водителя, который совершил смертельное ДТП с тремя погибшими.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, 6 декабря 2016 года неподалеку села Волохов Яр Чугуевского района водитель автомобиля Mitsubishi нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, и столкнулся с ЗАЗ Sens.

От мощного удара 29-летний водитель ЗАЗ и 30-летний пассажир этого авто погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице.

Кроме того, две женщины (пассажиры ЗАЗ и Mitsubishi) получили телесные повреждения средней тяжести.

Обвиняемый своей вины не признал, поэтому по делу проводился комплекс длительных экспертиз, результаты которых позволили определить точное место и обстоятельства аварии.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.