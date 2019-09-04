 

ДТП с инвалидной коляской в Змиеве: дело направлено в суд

04 сентября 2019 г. 10:20
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Прокуратура области направила в суд области обвинительный акт в отношении 38-летнего водителя, который насмерть сбил человека с инвалидностью (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, авария произошла 28 июля этого года в Змиеве.

Мужчина в инвалидной коляске ехал по дороге. Вдруг сзади его догнал автомобиль Opel. Водитель авто не сбавляя скорости, снес инвалидную коляску и уехал с места происшествия.

От полученных травм 68-летний мужчина с инвалидностью погиб на месте. По заключению экспертов, причиной смерти потерпевшего стали множественные травмы тела.

Обвиняемый находится под стражей Согласно санкции статьи, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

 

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