ДТП с пострадавшим пешеходом в Чугуеве: скрывшегося водителя автомобиля нашли и арестовали

13 декабря 2019 г. 16:20
12 просмотров

Правоохранители установили личность водителя, который 8 декабря сбил в Чугуеве пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, им оказался 34-летний местный житель.

Сегодня, 13 декабря, ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Напомним, 8 декабря около 1:45 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в Чугуеве автомобиль «ВАЗ» сбил 21-летнего пешехода и скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.