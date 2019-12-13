ДТП с пострадавшим пешеходом в Чугуеве: скрывшегося водителя автомобиля нашли и арестовали

Правоохранители установили личность водителя, который 8 декабря сбил в Чугуеве пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, им оказался 34-летний местный житель.

Сегодня, 13 декабря, ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Напомним, 8 декабря около 1:45 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в Чугуеве автомобиль «ВАЗ» сбил 21-летнего пешехода и скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.