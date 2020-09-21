ДТП с пьяным водителем на Коммунальном мосту: подробности

21 сентября 2020 г. 18:22
Автор: Кристина Асыка
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Не успели дорожники полностью завершить ремонтные работы на Коммунальном мосту, как там случилось уже второе ДТП за неделю. Авария без пострадавших, при участии сразу трех автомобилей произошла в субботу около 23 часов.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

Прибувши на місце було встановлено, що водій автомобіля "Ауді" не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем "Лексус", який в результаті зіткнення здійснив самовільний рух і зіткнувся з автомобілем Део Ланос 

При оформлении материалов ДТП полицейские увидели, что водитель "Ауди" может быть пьян. Результат “Драгера” показал 2,08 промилле, что является превышением допустимой нормы в 10 раз. На водителя патрульные составили два админпротокола - за вождение в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. 

Всего за субботу и воскресенье полицейские обнаружили 35 водителей в состоянии опьянения.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

За минулі вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1142 виклики на спец-лінію “102”. Виїхали на 44 ДТП, 5 з яких з травмованими 

И только за воскресенье в авариях погибло пять человек. Так, на Богодуховщине 30-летний водитель легковушки «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в пруд. Водитель погиб, его пассажир доставлен в больницу. Другая авария с погибшими произошла в Балаклейском районе. 25-летний водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением и вылетел в кювет. Он и его пассажирка погибли на месте. По данным фактам следователями открыты уголовные производства.

 

Видео: 

ДТП с пьяным водителем на Коммунальном мосту: подробности -21.09.2020

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