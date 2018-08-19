ДТП с тремя погибшими на трассе под Волчанском произошло с участием экс-архитектора Харькова - СМИ

19 августа 2018 г. 22:20
Источник: УНИАН
294 просмотра

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием экс-чиновника Харьковского горсовета погибли три человека.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло сегодня, 19 августа, вблизи села Песчаное Волчанского района.

По предварительным данным, на автодороге Харьков - Волчанск произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Lexus. От полученных травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в машине «скорой помощи».

Водитель Lexus, 1953 года, получил ушиб грудной клетки. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Волчанского отдела полиции.

По информации источника УНИАН, управлял автомобилем Lexus бывший главный архитектор Харькова, фигурант уголовного производства о хищении коммунальных земель по кооперативной схеме Сергей Чечельницкий.

Корреспондент УНИАН позвонил Чечельницкому.

«Это огромная неприятность. Я не могу сейчас говорить, извините, пожалуйста», - сказал экс-чиновник, после чего положил трубку.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.