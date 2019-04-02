ДТП с участием байкера и велосипедиста. С приходом тепла возросло количество аварий

Проспект Тракторостроителей - одна из главных магистралей Салтовки. Утром здесь образовалась огромная пробка. Причина - столкновение Ford Fiesta с мотоциклом Kawasaki. Екатерина, как раз, проезжала мимо. Момента столкновения женщина не видела, впрочем, последствия ее поразили

Екатерина, свидетель происшествия

Ну, по поводу машины, у нее был передок сильно разбитый, а по поводу мотоцикла, запчасти валялись по всей дороге. Пострадавших не было уже увезли, полиция уже делала разбирательство

Инна, свидетель происшествия

Подошли к работе, вот здесь стояла машина и лежал мотоцикл. Приехали скорые, забрали человека и уехали

По словам свидетелей, Ford выезжал на главную и не пропустил мотоцикл. В результате столкновения мотоциклист получил травмы, его госпитализировали. А это уже улица Деревянко. Накануне здесь также произошло ДТП, но уже с участием велосипедиста, который не поделил дорогу с автомобилем Chevrolet. Руслан услышал звук удара, однако сначала не придал этому значения, потому что был занят работой, пояснил мужчина

Руслан

Это уже вечером было, я на смене. Я даже не знаю, что сбили, я понял, что на пешеходном переходе, правильно? - Я видел, что уже чисто автомобиль стоял один и полиция

Вследствие этого ДТП медики госпитализировали велосипедиста. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители. А это пешеходный переход на улице Клочковской. Видеорегистратор в одной из машин заснял, как водитель, который мчался на красный свет, сбил женщину-пешехода и, даже не поинтересовавшись ее состоянием, поехал дальше. Пострадавшая тоже повела себя довольно странно - самостоятельно ушла с места происшествия. Да и в полицию по поводу этого случая пока никто не обращался

