Душевая кабина или ванна?®

Душевые кабины на сегодняшний день становятся все более востребованным товаром. На протяжении очень многих лет в домах у нас в стране в основном господствовали ванны. Однако всему приходит конец, и теперь очень часто люди вместо ванн устанавливают душевые кабины. Давайте задумаемся, почему они стали такими популярными?

- во-первых, на рынке появилось огромное разнообразие оборудования для ванных комнат на любой вкус и достаток;

- во-вторых, душевые кабины занимают очень мало места, и на сэкономленном пространстве можно разместить стиральную машину или шкаф.

Переоборудовать санузел и сносить стену между ванной и туалетом, получая разрешение на перепланировку в БТИ, как это многие делали вначале, не приходится.

Душевая кабина ставится все более естественным способом для поддержания гигиены. Иногда в вашей семье могут проживать родственники, которым противопоказано мыться в ванной по состоянию здоровья. Кому-то может быть трудно, перешагивать через борта ванной. А в душ гораздо удобнее - открыл дверцу и зашел, да еще и музыку включил - наслаждение, да и только! Неспешно льющаяся под классическую музыку теплая вода поможет сбросить напряжение после тяжелого трудового дня!

К тому же, воды при приеме душа расходуется значительно меньше. А если вы приобретете душ с гидромассажем, то это будет еще полезнее. Душ с гидромассажем поможет вам снять напряжение с плеч, спины, мышц. Некоторые душевые кабины имеют до 10 форсунок. Также душевая кабина

​может иметь​ две 3-позиционных лейки – регулируемую по высоте (шейный каскад) и центральную, а также много дополнительных опций. В современной кабинке для душа можно не только мыться и слушать музыку, но даже посмотреть фильм. Выбранная со вкусом душевая кабина станет вашим домашним «хранителем здоровья».

По материалам сайта aquacity.com.ua

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