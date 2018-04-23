Душевая кабина или ванна?®

23 апреля 2018 г. 21:25
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Душевые кабины на сегодняшний день становятся все более востребованным товаром. На протяжении очень многих лет в домах у нас в стране в основном господствовали ванны. Однако всему  приходит конец, и теперь очень часто люди вместо ванн устанавливают душевые кабины. Давайте задумаемся, почему они стали такими популярными?

- во-первых, на рынке появилось огромное разнообразие оборудования для ванных  комнат на любой вкус и достаток;
- во-вторых, душевые кабины занимают очень мало места, и на сэкономленном пространстве  можно разместить стиральную машину или шкаф.

Переоборудовать санузел и сносить  стену между ванной и туалетом, получая разрешение на перепланировку в БТИ, как это многие делали вначале, не приходится.

Душевая кабина ставится все  более естественным способом для поддержания гигиены. Иногда в вашей семье могут проживать родственники, которым противопоказано мыться в ванной по состоянию здоровья. Кому-то может быть трудно, перешагивать через борта ванной. А в душ гораздо удобнее -  открыл дверцу и зашел, да еще и музыку включил - наслаждение, да и только! Неспешно льющаяся под классическую музыку теплая  вода поможет сбросить напряжение после тяжелого трудового дня!

К тому же, воды при приеме душа расходуется значительно меньше. А если вы приобретете душ с  гидромассажем, то это будет еще полезнее. Душ с гидромассажем поможет вам снять напряжение с плеч, спины, мышц. Некоторые душевые кабины имеют до 10 форсунок. Также душевая кабина 

​может иметь​ две 3-позиционных лейки – регулируемую  по высоте (шейный каскад) и центральную, а также много дополнительных опций. В современной  кабинке для душа можно не только мыться и слушать музыку, но даже посмотреть фильм. Выбранная со  вкусом душевая кабина станет вашим домашним «хранителем здоровья».

По материалам сайта aquacity.com.ua

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