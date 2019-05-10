Два автомобиля не поделили дорогу. Следствие - три человека в больнице

На дороге не разминулись Шевроле и такси Хюндай. Ольга как раз шла на работу, когда увидела последствия столкновения. Версии случившегося ей рассказали уже коллеги, которые начали работать раньше.

Ольга, продавец

Авария была очень серьезная и очень большая. Все говорят все по-разному. Не знаю, что вам сказать .... Все говорят, что таксист виноват, потому что он пытался проехать быстрее всех, поэтому получился большой удар и что у него машину развернуло, и пострадали тоже пассажиры

Юлия также столкновения не видела, однако говорит, аварии здесь случаются довольно часто.

Юлия, продавец

Говорили, что девушка, которая была в такси - ее забрали в больницу и с травмами и все, больше ничего не знаю ... - Скажите, пожалуйста, на сколько это опасный участок дороги, часто ли здесь такие происшествия бывают? - Ну, часто, очень часто, к сожалению. Водители невнимательны, часто ездят ... выпившие

По данным правоохранителей в результате этого ДТП в больницу госпитализировали водителя и двух пассажиров автомобиля Хюндай. А вот обстоятельства столкновения пока выясняет следственно-оперативная группа. Еще одна авария произошла сегодня на окружной дороге. У санатория "Роща» дорогу не поделили Фольксваген и Москвич. По предварительной информации зачинщиком ДТП стал водитель Фольксвагена, на него составлен админпротокол. Пострадавших нет.