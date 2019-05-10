Два автомобиля не поделили дорогу. Следствие - три человека в больнице

10 мая 2019 г. 18:40
Автор: Светлана Еченина
1 просмотр

На дороге не разминулись Шевроле и такси Хюндай. Ольга как раз шла на работу, когда увидела последствия столкновения. Версии случившегося ей рассказали уже коллеги, которые начали работать раньше.

Ольга, продавец

Авария была очень серьезная и очень большая. Все говорят все по-разному. Не знаю, что вам сказать .... Все говорят, что таксист виноват, потому что он пытался проехать быстрее всех, поэтому получился большой удар и что у него машину развернуло, и пострадали тоже пассажиры

Юлия также столкновения не видела, однако говорит, аварии здесь случаются довольно часто.

Юлия, продавец

Говорили, что девушка, которая была в такси - ее забрали в больницу и с травмами и все, больше ничего не знаю ... - Скажите, пожалуйста, на сколько это опасный участок дороги, часто ли здесь такие происшествия бывают? - Ну, часто, очень часто, к сожалению. Водители невнимательны, часто ездят ... выпившие

По данным правоохранителей в результате этого ДТП в больницу госпитализировали водителя и двух пассажиров автомобиля Хюндай. А вот обстоятельства столкновения пока выясняет следственно-оперативная группа. Еще одна авария произошла сегодня на окружной дороге. У санатория "Роща» дорогу не поделили Фольксваген и Москвич. По предварительной информации зачинщиком ДТП стал водитель Фольксвагена, на него составлен админпротокол. Пострадавших нет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.