 

Два харьковских трамвая на день сменят маршрут

17 июля 2019 г. 10:25
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Движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Академика Павлова в направлении ул. Академика Павлова, запрещено с 9:00 до 16:00 17 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным  Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период трамваи курсируют так:

- трамвай №16А: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);

- трамвай №26: парк им. Горького - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Юго-Восточный»;

в обратном направлении: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - парк им. Горького.

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