 

Два харьковских университета вошли в топ-100 лучших вузов мира

13 сентября 2019 г. 16:06
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Статистика по лучшим вузам мира была опубликована на сайте The Times Higher Education World University Rankings 2020.

Украина в данном рейтинге представлена шестью учебными заведениями. Лидирует Львовский политехнический институт - он разместился в группе 800-1000. Остальные учебные заведения - ХНУ имени Каразина, ХПИ, КНУ имени Тараса Шевченко, Сумской государственный и ЛНУ имени И. Франко - оказались в категории 1000+.

Во время построения рейтинга аналитики учитывали как уровень доверия среди студентов и сотрудников (а также правительств других стран), так и количественное соотношение мужчин и женщин. На первом месте - вот уже несколько лет подряд - Оксфордский университет, на втором - Калифорнийский технологический институт, а на третьем - Кембриджский университет. Именно эти вузы лидируют по престижности в мире.

 

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