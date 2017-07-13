Два харьковских вуза вошли в пятерку лучших университетов Украины

13 июля 2017 г. 11:31
369 просмотров

Два харьковских университета вошли в пятерку лучших вузов Украины согласно рейтингу высших учебных заведений «ТОП-200 Украина». Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Так, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина занял в рейтинге 3-е место,  Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» - 4-е.

В 2017 году в первую пятерку национального рейтинга также вошли: Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» (1-е место), Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (2-е место), Национальный университет «Львовская политехника» (5-е место).

Рейтинг «ТОП–200 Украина»  учитывает следующие показатели деятельности вуза: качество научно-педагогического потенциала, качество обучения, международное признание. Исходные данные для определения рейтинга были предоставлены непосредственно университетами и получены из независимых Web-ресурсов.

Справка. В 2017 году рейтинг «ТОП–200 Украина» проводился в одиннадцатый раз. Стартовав в 2006 году, проект стал первым и остается на сегодня единственным академическим рейтингом в Украине, аккредитованным Международной экспертной группой по ранжированию (IREG).

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.