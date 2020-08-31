Два капитана: в Харькове установили памятники погибшим Героям Украины

Ко дню памяти защитников Украины в Харькове в Военном институте танковых войск установили памятники Сергею Колодию и Александру Лавренко. Это выпускники ВУЗа, удостоенные звания Героя Украины посмертно. Оба погибли в боях с российскими оккупантами в Донецкой области. Своими действиями спасли боевых товарищей от плена и позволили им закрепиться на позициях

Как командир он был принципиальным, жестким. Как человек…Мы дружили семьями, очень хорошим человеком был…

В то, что друг погиб, сначала не поверил, рассказывает об Александре Лавренко его боевой побратим и сослуживец Владислав Болелов. Позже понял: поступить иначе тот просто не мог

ВЛАДИСЛАВ БОЛЕЛОВ, начальник бронетанковой службы Военного института танковых войск НТУ "ХПИ"

Я скажу, что единицы могли бы сделать так, как он. Давить расчеты минометов, когда в танке закончились боеприпасы. Это нужно очень много мужества, чтоб так сделать. И когда он отступал, у него боекомплект закончился, он просто башню назад повернул, и шальной снаряд, как говорится, попал…

С воинскими почестями, в то же время и с соблюдением требований карантина открыли памятники Сергею Колодию и Александру Лавренко

АЛЕКСАНДР СЕРПУХОВ, начальник Военного института танковых войск НТУ "ХПИ"

Ми заплатили надто високу ціну за нашу свободу. Україна втратила кращих воїнів, які під час ведення бойових дій віддали своє життя , щоб зупинити підступного агресора. Неоголошена Росією війна на Сході країни засвідчила, що випускники Харківського танкового - висококласні спеціалісти, справжні захисники українського народу

В институт пришли родные Сергея и Александра, сослуживцы и курсанты, которые только готовятся стать на защиту Украины. Чаще всего звучали слова гордости и благодарности. За то, что ценой собственной жизни дали отпор российской агрессии, спасли подчиненных и сослуживцев.

А родные погибших героев говорят: желают, чтобы воины всегда возвращались домой, к своим семьям

МАРИНА РАДЧЕНКО, сестра Александра Лавренко

Вони назавжди залишаться в лавах свого військового університету і будуть нагадувати і військовослужбовцям, і людям в погонах про військову честь, гідність , офіцерську гідність

НАТАЛЬЯ КОЛОДИЙ, мама Сергея Колодия

И эти ребята в этот день, когда мы отмечаем День памяти погибших защитников Украины, они не погибли просто так, потому что погибнуть можно в любом месте, даже в ДТП, они погибли за свободу, независимость и суверенитет нашей Родины

Родные и боевые друзья возложили цветы к подножию памятников. После завершения карантина, говорят в ВУЗе, здесь будут проводить торжественные построения курсантов. Чтобы те были патриотами и помнили, с кого брать пример.