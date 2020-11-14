Два положительных, два отрицательных: Маск сдал 4 теста на COVID-19 в один день

После появления симптомов простуды Маск сдал 4 теста на коронавирус в день. Два из них были отрицательные, а еще 2 показали положительный результат. Об этом глава компаний Tesla и SpaceX написал в Твиттере.

«Происходит что-то очень обманчивое. Четыре раза за день я сдал тест на COVID. Два результаты оказались отрицательными, два - положительными. Один и тот же аппарат, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антигены от компании BD», - отметил Маск .

Знаменитый миллиардер подчеркнул, что это может быть довольно распространенной проблемой, если такая ситуация случилась с ним. И добавил, что в течение суток получит результаты ПЦР-тестов из разных лабораторий.

Как сообщалось, в конце сентября Маск заявил, что он и его семья не собираются в будущем вакцинироваться от COVID-19, ведь они не находятся в зоне риска. Кроме того, глава Tesla уже неоднократно выступал против карантинных ограничений, потому что они, по его мнению, не идут на пользу общему благу.