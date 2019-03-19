Два поселка под Харьковом временно останутся без воды

Поселки Солоницевка и Подворки, а также улица Залютинская, 8, 10 в Харькове останутся без водоснабжения более чем на сутки.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По данным КП, воду в поселках отключат в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=1200 мм на Окружной дороге в районе авторынка «Лоск».

Так, водоснабжение будет прекращено с 21:00 19 марта до 04:00 21 марта.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 712-08-40.