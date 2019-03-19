Два рецидивиста обворовывали дома и дачи в поселке под Харьковом

Двух мужчин, которые обворовывали дачные и жилые дома в поселке Высокий Харьковского района, задержали правоохранители.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в конце прошлого года в полицию от потерпевших начали поступать заявления о кражах.

Полицейские выяснили, что злоумышленниками оказались безработные жители поселка Высокий Харьковской области в возрасте 26 и 27 лет, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и наркопреступления.

Как рассказал начальник Харьковского отдела полиции Александр Козленко, следствием установлено, что злоумышленники специализировались на кражах бытовой техники, электроинструментов и изделий из металла с дачных и жилых домов, расположенных в поселке Высокий.

Они проникали в дома, зная, что хозяева отсутствуют.

Полицией доказано уже 13 фактов краж, совершенных задержанными.

Уголовное дело открыто по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.