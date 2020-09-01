Два салтовских трамвая временно меняют маршрут движения

01 сентября 2020 г. 17:21
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Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 10:00 до 15:00 2 и 3 сентября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

В этот период трамваи будут ходить так:

- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

- трамвай №26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.

 

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