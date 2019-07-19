Два трамвая ненадолго сменят маршруты

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, трамваи №12 и 20 три дня будут ходить по измененному маршруту.

Трамваи №12 и 20 будут курсировать по измененным маршрутам с 9:00 до 16:00 22, 23 и 24 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.

В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- трамвай №12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе – Лесопарк;

- трамвай №20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.