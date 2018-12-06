Две ванны оливье, тысяча литров супа и ананасы - в университете им. Кожедуба перешли на новый способ питания

М'ясні зрази з грибами, куряча гомілка, гречка зі шкварками - Курячу гомілку, будь ласка.

В Харькове, в университете им. Кожедуба, позаимствовав опыт стран НАТО стали есть по-новому. Блюда на выбор, в том числе грибы, фрукты, соки, кондитерские изделия из нового каталога продуктов в котором почти 400 наименований. Над меню работают 85 поваров, с 5 утра до 12 часов ночи должны нарезать две ванны оливье по 250 литров каждая, сварить тысячи литров различных супов и борщей, испечь оладий и блинов, а еще посчитать калории. Начальники продовольственной и медицинской части следят, чтобы меню было полезным, а ректор лично считает калории.

Александр Туринский, в.и.о. начальника ХНУВС имени Ивана Кожедуба:

Звичайно, ми всіляко намагаємось задовільнити потреби курсантів, але ми розуміємо, що курсант може тричі на день схотіти пити «Кока-Колу», тому ми за цим слідкуємо. Ми ввели в практику відбір продукції і дієтологи перевіряють калорійність протягом місяця. Ми сьогодні харчуємось 4 - 4,5 тисячі кілокалорій на добу.

Праздничный обед - в день ВСУ - собрал в столовой большую очередь. Две тысячи курсантов выстроились, чтобы полакомиться вкусненьким. В меню, кроме обычных блюд, на десерт сегодня - ананасы. Четверокурсник Виталий Василаке может сравнить, как кормили, когда он только поступил в вуз, и сейчас. Парень говорит, и порции, и рацион кардинально изменились, он даже родным похвастался как теперь кормят курсантов.

Виталий Василаке, курсант 4 курса ХНУВС:

І голодний був теж, доводилось, як-то кажуть йти на другий підхід, а зараз подобається, правда, майже як вдома. - Фоточки відправляв? -Дівчині! Без цього ніяк. - і шо вона?- Заздрить! (сміється).

На поваров, конечно, нагрузка увеличилась, но когда перешли на систему питания по каталогу возможность проявить себя тоже выросла - признается заведующая столовой Оксана Мошная. Кулинары придумывают блюда, им подсказывают курсанты.