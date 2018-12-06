Две ванны оливье, тысяча литров супа и ананасы - в университете им. Кожедуба перешли на новый способ питания

06 декабря 2018 г. 19:21
Автор: Наталья Белокудря
203 просмотра

М'ясні зрази з грибами, куряча гомілка, гречка зі шкварками - Курячу гомілку, будь ласка. 

В Харькове, в университете им. Кожедуба, позаимствовав опыт стран НАТО стали есть по-новому. Блюда на выбор, в том числе грибы, фрукты, соки, кондитерские изделия из нового каталога продуктов в котором почти 400 наименований. Над меню работают 85 поваров, с 5 утра до 12 часов ночи должны нарезать две ванны оливье по 250 литров каждая, сварить тысячи литров различных супов и борщей, испечь оладий и блинов, а еще посчитать калории. Начальники продовольственной и медицинской части следят, чтобы меню было полезным, а ректор лично считает калории.

Александр Туринский, в.и.о. начальника ХНУВС имени Ивана Кожедуба:

Звичайно, ми всіляко намагаємось задовільнити потреби курсантів, але ми розуміємо, що курсант може тричі на день схотіти пити «Кока-Колу», тому ми за цим слідкуємо. Ми ввели в практику відбір продукції і дієтологи перевіряють калорійність протягом місяця. Ми сьогодні харчуємось 4 - 4,5 тисячі кілокалорій на добу. 

Праздничный обед - в день ВСУ - собрал в столовой большую очередь. Две тысячи курсантов выстроились, чтобы полакомиться вкусненьким. В меню, кроме обычных блюд, на десерт сегодня - ананасы. Четверокурсник Виталий Василаке может сравнить, как кормили, когда он только поступил в вуз, и сейчас. Парень говорит, и порции, и рацион кардинально изменились, он даже родным похвастался как теперь кормят курсантов.

Виталий Василаке, курсант 4 курса  ХНУВС:
І голодний був теж, доводилось, як-то кажуть йти на другий підхід, а зараз подобається, правда, майже як вдома. - Фоточки відправляв? -Дівчині! Без цього ніяк. - і шо вона?- Заздрить! (сміється).
 На поваров, конечно, нагрузка увеличилась, но когда перешли на систему питания по каталогу возможность проявить себя тоже выросла - признается заведующая столовой Оксана Мошная. Кулинары придумывают блюда, им подсказывают курсанты. 
 
Оксана Мошная, начальник столовой ХНУВС:
От даже ми спланували дні польської кухні, і той же «суп- журек»- це пропозиції курсантів.
Набор продуктов в сутки для кожедубовцев достигает 78 гривен, раньше тратили 63 гривны. Также отменили так называемую «летную норму», когда курсанты выполняли полеты, их кормили лучше. Теперь в этом необходимости нет, говорят в администрации, курсанты довольны и уже изучают кулинарные книги, чтобы предложить новые рецепты национальной кухни народов мира.
 

 

Видео: 

Две ванны оливье и ананасы - в университете Кожедуба перешли на новое питание - 06.11.18

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.