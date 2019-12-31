Двенадцати украинским военнослужащим, освобожденным из плена, восстановили документы

Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручили восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

"Удостоверение и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины полковник Александр Тарнавский", - говорится в сообщении.

Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

Напомним, 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину из ОРДЛО вернулись 76 человек. Среди освобожденных - журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Украина в свою очередь, по предварительной информации, отдала боевикам 127 человек, еще 14 отказались.

С обменом удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО уже поздравили США, а также Германия и Франция.