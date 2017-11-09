Двигатель нового поколения для ракеты Falcon-9 взорвался во время испытаний

Компания SpaceX расследует взрыв нового двигателя для ракеты Falcon 9 во время "квалификационного теста" на полигоне, сообщает The Washington Post.

Согласно сообщению, ракетный двигатель нового поколения Merlin взорвался в воскресенье, 5 ноября, на одном из объектов компании в Техасе. В среду компания подтвердила произошедшее, отметив, что никто из персонала не пострадал.

Также сообщается, что "в настоящее время проводится тщательное и абсолютно прозрачное расследование причин" взрыва. Представитель SpaceX уточнил, что двигатель, который взорвался, был новым и ни разу не использовался.

Также в компании сообщили, что произошедшее "не должно повлиять" на график запусков Falcon-9.