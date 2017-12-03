Двигатели космического зонда Voyager удалось запустить спустя 37 лет

03 декабря 2017 г. 9:28
Источник: Левый Берег

Инженерам NASA удалось запустить двигатели космического зонд Voyager 1, запущенного 40 лет назад. Для ориентации своей антенны на Землю он использует небольшие маневровые реактивные двигатели, которые последний раз запускались в 1980 году, сообщает NASA.

"С этими двигателями, которые все еще функционируют после 37 лет без использования, мы сможем продлить срок службы Voyager 1 еще на два-три года", - считает руководитель проекта Voyager 1 Сюзанна Додд.

Для того, чтобы попробовать запустить двигатели, команда Voyager 1 потратила значительное время на изучение программного обеспечения аппарата, которое было написано на устаревшем языке программирования Ассемблер.

Запуск двигателей проведен 28 ноября, на следующий день, спустя 19 с половиной часов был получен сигнал об успешном результате включения.

Сообщается, что специалисты NASA теперь планируют попробовать включить двигатели ориентации на Voyager 2.

Космический зонд Voyager 1, стартовавший с Земли 5 сентября 1977 года, в 2013 году вышел в межзвездное пространство. На сегодня это самый дальний и быстрый космический корабль NASA, и единственный земной аппарат, улетевший от родной планеты так далеко. Сейчас расстояние до него составляет примерно 140 астрономических единиц.

На борту Voyager 1 закреплена золотая пластина, где для предполагаемых инопланетян указано местонахождение Земли, а также записаны ряд изображений и звуков.

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