Движение на Коцарской будет перекрыто еще две недели

Движение транспорта по ул. Коцарской, на участке от ул. Ярославской до ул. Малиновского, будет запрещено до 21 сентября, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта улицы.

Напомним, ранее движение по ул. Коцарской планировали возобновить 7 сентября.

Транспорт объезжает закрытый участок по прилегающим улицам: Ярославской, Чеботарской, Малиновского.

На этот период автобусы №238э, 254э, 278э, 221э, 246э курсируют следующим образом (в сторону Южного вокзала): ул. Коцарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская - ул. Малиновского - ул. Коцарская и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 ежедневно троллейбус №11 ходит по измененному маршруту: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.