 

Движение на Коцарской будет перекрыто еще две недели

05 сентября 2019 г. 10:00
19 просмотров

Движение транспорта по ул. Коцарской, на участке от ул. Ярославской до ул. Малиновского, будет запрещено до 21 сентября, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта улицы.

Напомним, ранее движение по ул. Коцарской планировали возобновить 7 сентября.

Транспорт объезжает закрытый участок по прилегающим улицам: Ярославской, Чеботарской, Малиновского.

На этот период автобусы №238э, 254э, 278э, 221э, 246э  курсируют следующим образом (в сторону Южного вокзала): ул. Коцарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская - ул. Малиновского - ул. Коцарская и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 ежедневно троллейбус №11 ходит по измененному маршруту: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.