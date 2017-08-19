Движение на площади Свободы ограничат

Движение транспорта на пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, будет ограничено с 17:00 19 августа до 20:00 25 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с празднованием 74-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и 26-й годовщины независимости Украины.

На этот период движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.