Движение на площади Свободы ограничат

19 августа 2017 г. 15:42
60 просмотров

Движение транспорта на пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, будет ограничено с 17:00 19 августа до 20:00 25 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с празднованием 74-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и 26-й годовщины независимости Украины.

На этот период движение транспорта будет организовано по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.