Движение по улице Астрономической перекрыто до 15 мая

Движение транспорта по ул. Астрономической, на участке от ул. Академика Проскуры до переулка Астрономического, будет запрещено до 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением аварийно-восстановительных работ на канализационной сети по ул. Астрономической в ​​районе дома №7.

Напомним, ранее движение планировалось открыть в конце января, а затем сроки перенесли на конец февраля.

Напомним, что объехать закрытый участок можно по пр. Жуковского. На время работ автобусы №33э, 247э, 278 курсируют так: - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – разворотный круг «Проспект Жуковского».