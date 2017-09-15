Движение по улице Квитки-Основьяненко в воскресенье будет запрещено

15 сентября 2017 г. 19:03
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Движение транспорта по пер. Соборному, ул. Квитки-Основьяненко, пер. Университетскому будет запрещено с 8:00 до 21:00 17 сентября, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением акции «Осенний велодень»  в рамках Европейской недели мобильности.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 движение транспорта будет ограничено по маршруту движения колонны велосипедистов: Белгородское шоссе (от памятника Велосипедисту) - ул. Сумская – пл. Конституции - пер. Соборный.

Регулировать движение по маршруту колонны будут сотрудники Управления патрульной полиции.

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