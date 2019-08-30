 

Движение по улице Тюринской будет перекрыто три дня

30 августа 2019 г. 16:33
1 просмотр

Движение транспорта по ул. Тюринской, на участке от пр. Московского до ул. Семиградской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 2 и 3 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры. 

Также с 8:00 до 17:00 4 сентября движение транспорта будет запрещено по ул. Тюринской, на участке от ул. Семиградский до ул. Веринской.

Объезд закрытого участка будет организован по улицам Веринской, Академика Павлова, Cемиградской и др.

В это время автобус №214э будет курсировать так: ул. Тюринская - ул. Веринская - Семиградский въезд - ул. Академика Павлова - пр. Московский и далее по маршруту.

Неудобства связаны с ремонтом проезжей части.  

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.