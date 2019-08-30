Движение по улице Тюринской будет перекрыто три дня

Движение транспорта по ул. Тюринской, на участке от пр. Московского до ул. Семиградской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 2 и 3 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Также с 8:00 до 17:00 4 сентября движение транспорта будет запрещено по ул. Тюринской, на участке от ул. Семиградский до ул. Веринской.

Объезд закрытого участка будет организован по улицам Веринской, Академика Павлова, Cемиградской и др.

В это время автобус №214э будет курсировать так: ул. Тюринская - ул. Веринская - Семиградский въезд - ул. Академика Павлова - пр. Московский и далее по маршруту.

Неудобства связаны с ремонтом проезжей части.