Движение транспорта на мосту на окружной возобновится до конца года

По данным пресс-службы ХОГА, закончить ремонт моста на окружной и возобновить движение транспорта планируется до конца текущего года.

Об этом во время брифинга 11 октября сообщил заместитель начальника по развитию Службы автодорог в Харьковской области Сергей Пляка.

"Демонтирован третий пролет в районе опоры, где было разрушение, установлены мостовые инженерные конструкции. На середину октября запланированы работы по подъему среднего пролета. Это сложная работа. Планируем одновременно поднять все девять балок, не трогая основного покрытия, для того, чтобы освободить разрушенный ригель. Затем будут проводиться работы по демонтажу старого ригеля, установке опалубка, армированию, заливке бетоном", - рассказал он.

Также Сергей Пляка сообщил, что продолжаются мероприятия по улучшению безопасности дорожного движение на окружной дороге в районе экопарка. Там проводятся работы по обустройству водоотводного лотка, укладывается бетон.

«Количество посещений экопарка растет, мероприятия, которые были в существующих полосах движения, не удовлетворяют требованиям правил безопасности ни для транспорта, ни для пешеходов, - сказал Сергей Пляка. - Строится так называемая «скоростная переходная полоса», т.е. расширяется дорога перед поворотом, на въезде в экопарк. На следующей неделе планируем начать работы по изменению радиуса самого заезда. Также будут перенесены светофоры. Планируем закончить работы до середины ноября. По графику успеваем».

Также со следующего года планируется начать работы по строительству надземного пешеходного перехода с лифтом. Планируется построить отдельный заездной «карман» с дополнительной полосой и остановкой для автобусов, барьерное ограждение.

Также Сергей Пляка отметил, что сейчас проводятся работы по обустройству автономного освещения (от солнечных батарей) на четырех отремонтированных мостах по дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград. Рассказывая о ремонтных работах на местной сети дорог, заместитель директора ГП «Дороги Харьковщины» Сергей Литвинец добавил, что 88 объектов, запланированных на 2019 год, почти завершены.

«Осталось завершить капитальный ремонт моста в Балаклейском районе, - сказал Сергей Литвинец. - Закончили работы по правой стороне по направлению к Донцу: по демонтажу барьерного, перильного ограждения, переносу коммуникаций. Также выполняем работы по устройству площадки под временный весовой комплекс, который находится в Лозовском районе вблизи населенного пункта Новая Ивановка».