Движение транспорта на площади Свободы ограничили еще на 10 дней

13 марта 2019 г. 17:15
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Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина, будет ограничено до 22 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, с площади будут демонтировать объекты, которые использовались во время праздничной ярмарки и массовых мероприятий. 

На этот период транспорт будет ходить по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Ранее планировалось, что движение на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина возобновится 12 марта.

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