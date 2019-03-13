Движение транспорта на площади Свободы ограничили еще на 10 дней

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина, будет ограничено до 22 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, с площади будут демонтировать объекты, которые использовались во время праздничной ярмарки и массовых мероприятий.

На этот период транспорт будет ходить по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Ранее планировалось, что движение на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина возобновится 12 марта.