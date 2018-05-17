Движение транспорта по центральной части улицы Клочковской запрещено до конца мая

17 мая 2018 г. 8:59
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Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - запрещено до 20:00 29 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением  капитального ремонта улицы. Ранее движение планировалось открыть 19 мая.

Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.

Автобус  №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.

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