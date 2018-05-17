Движение транспорта по центральной части улицы Клочковской запрещено до конца мая

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - запрещено до 20:00 29 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением капитального ремонта улицы. Ранее движение планировалось открыть 19 мая.

Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - Пискуновской и Рогатинскому проезду.

Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.